Fjorårets kjempesuksess for Porsche-forhandlere bidrar til solid årsregnskap for hovedeieren Knightfield Holding, som eies av Hans Henrik Riddervold. Årsregnskapet for 2020 viser at konsernet økte salgsinntekter med 180 prosent fra 2019. Knightfield Holding leverte et årsresultat på 385 millioner kroner i 2020, mot et negativt årsresultat på minus 47 millioner i 2019.