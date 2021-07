Har aldri solgt mer i første halvår

Volvo Cars satte salgsrekord i første halvår, med 380.757 biler. Det er en salgsvekst på 41 prosent sammenlignet med første halvår i fjor, ifølge en melding fra selskapet.

Salgsøkningen kan hovedsakelig tilskrives sterk etterspørsel og tosifret vekst i Kina, USA og Europa.

Volvo har også satset tungt på nettsalg, og i løpet av første halvår solgte Volvo mer enn fem ganger så mange biler på nett sammenlignet med samme periode i fjor. Volvos Recharge-serie, som består av elektriske og plug-in-biler, gjorde det godt i første halvår og utgjorde 24,6 prosent av det totale salget.

Det er en økning på nesten 150 prosent sammenlignet med fjoråret.

På region-nivå økte USA-salget med 47,4 prosent, i Kina var salgsøkningen på 44,9 prosent, mens det europeiske salget steg 35,4 prosent.

Børsnotering og ellevill rekkevidde

Volvo Cars salgsrekord kommer to dager etter at selskapet avholdt «Tech day» online, der det la frem planene for den teknologiske utviklingen og elektrifiseringsplanen i årene fremover.

Der uttalte Volvo Cars-sjefen, Håkan Samuelsson, at «vi ser på muligheten for å gjøre en børsnotering før utgangen av året», på den samme indeksen som Volvos lastebildivisjon er notert, Nasdaq Stockholm.

I tillegg lettet Samuelsson på sløret om utviklingen av nye batterier i samarbeid med Northvolt. De skal komme i 2025 og gi inntil 1.006 kilometer rekkevidde, samt mye raskere ladekapasitet.