Tredoblet salget av ladbare biler

Daimlers Mercedes-Benz solgte 581.201 biler i andre kvartal, en økning på 27 prosent fra samme periode i fjor. I første halvår har tyskerne til sammen solgt 1,16 millioner personbiler, som tilsvarer en salgsvekst på 24,3 prosent fra fjorårets seks første måneder.

Plugg-inn-hybrider og rene elbiler fortsetter å utgjøre en stadig større andel av salget, med 121.500 biler i første halvår. Det er en økning på 305 prosent fra samme periode i 2020.

121.500 biler tilsvarer 10,3 prosent av Mercedes-Benz' totale salg i første halvår. Av de utleverte bilene var 39.000 helt elektriske.

Mercedes-Benz satte to rekorder i det raskt voksende Kina-markedet med 219.059 solgte biler solgte biler fra april til juni, det høyeste antallet i et andre kvartal noen gang. I første halvår ble 441.579 utlevert til kundene. Det er ny rekord for første halvår og en økning på 27,6 prosent fra samme periode i fjor.

Tyskerne fra Stuttgart oppnådde tosifret salgsvekst i andre kvartal i hjemmemarkedet Tyskland og i USA med henholdsvis 26,3 og 38,6 prosent.