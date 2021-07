Åpner for reservasjoner på splitter ny elbil til under 450.000 kroner

I starten av desember 2020 var Finansavisen Motor ute og testen den nye elbilen fra kinesiske XPENG , sedanen P7, på norske veier. Modellen går rett i strupen på den bestselgende modellen i juni, Teslas Model 3, og i dag, onsdag, åpner XPENG for forhåndsreservasjoner.

Kineserne lokker også med rabatterte priser til de første kundene som setter seg på reservasjonslisten.

– P7 er flaggskip-modellen til XPENG fullpakket med den nyeste teknologien og det meste av tenkelig utstyr. Den kommer med både firehjulsdrift og bakhjulsdrift. Startprisen vil være på 440.000 kroner. Som en ekstra overraskelse gir XPENG de som er raskest en ekstra rabatt, sier Rune Hofflund Gjerstad, daglig leder i XBI Norge, i en pressemelding.

Innskuddet for å reservere bilen er satt til 1.000 kroner og rabatten er satt etter en «trappetrinnsmodell».

De som reserverer og betaler inn innskudd før 31. juli får 10.000 kroner i rabatt, mens de som reserverer i august og september vil få en trinnvis lavere rabatt på henholdsvis 7.000, og 5.000 kroner. XPENG lover også en ekstra overraskelse til de 100 første som kjøper bilen, fremgår det av meldingen.

NORGE: Finansavisen Motor testet XPENG P7 på norske veier i desember. Foto: Andreas Scheel

Prøvekjøring og biler på veien

P7 planlegges å være tilgjengelig for prøvekjøring i midten av september, og det ventes at de første bilene blir å se på norske veier i løpet av fjerde kvartal.

Versjonen med bakhjulstrekk har en estimert rekkevidde på 530 kilometer, mens utgaven med firehjulsdrift kan skilte med inntil 470 kilometer. Sprinten fra 0-100 km/t tar 6,9 sekunder med drift på bakhjulene og 4,5 sekunder med drift på alle fire.

P7 kommer med CCS-tilkobling for raskere lading, du kan ha 50 kg på taket og den er klargjort for autonom kjøring med blant annet 14 kameraer rundt bilen. Modellen har også et operativsystem, Xmart OS, som oppdaterer bilen kontinuerlig, basert på erfaringer og innspill fra brukerne.

Norge blir det første markedet i Europa der XPENG P7 blir lansert, og selskapet har allerede rullet ut SUVen G3 på det norske markedet.