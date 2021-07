Den tyske bransjeorganisasjonen for bilindustrien (VDA) nedjusterer vekstanslaget for det tyske bilsalget i 2021 til 3 prosent, fra tidligere 8 prosent, ifølge Reuters.

Årsaken for nedjusteringen er produksjonsproblemer knyttet til mangelen på halvledere.

VDA presenterte nedjusteringen under sommerkonferansen onsdag denne uken, og advarte samtidig mot et mulig EU-forbud mot forbrenningsmotorer fra 2035. Organisasjonen etterlyser også flere investeringer i ladestasjoner og infrastruktur for elbiler.

The German Association of the Automotive Industry (VDA) Bransjeorganisasjon for den tyske bilindustrien.

Består av både bilprodusenter og produsenter av komponenter til bilindustrien.

Er medlem av European Automobile Manufacturers Association (ACEA).

Representerer bilprodusenter som BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz og Opel.

Bransjeorganisasjonen mener at et forbud mot forbrenningsmotorer vil påvirke jobbmarkedet negativt, svekke innovasjonsevnen og begrense kundenes valgfrihet.

«Folk ønsker ikke forbud, de ønsker tilbud som er innovative og attraktive», skriver VAD i en uttalelse, ifølge Reuters.

Avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung rapporterte på tirsdag at Europakommisjonen jobber med et lovforslag for å redusere allokeringen av CO2-kvoter til null. Forslaget skal legges frem neste uke.

Tyske bilprodusenter er godt i gang med elektrifiseringen, og lanserer nye elbiler på løpende bånd, men det er store utfordringer knyttet til at ladenettverket utvikles for sakte i forhold til utrullingen av elbilene.