EU deler ut gigantbot på over 9 mrd. til to bilprodusenter

Europakommisjonen sendte torsdag formiddag ut en melding om at det har tatt en avgjørelse i en konkurransesak mot de fem bilprodusentene Daimler, BMW og Volkswagen, inkludert Porsche og Audi.

Kommisjonen har vedtatt at produsentene har brutt EUs antitrustregler ved å begrense konkurransen i utviklingen for å begrense utslipp fra personbiler. BMW og Volkswagen-konsernet må derfor betale en gigantisk bot på 875 millioner euro, tilsvarende 9,07 milliarder kroner.

Det er første gang at kommisjonen har avslørt et samarbeid om tekniske elementer, i motsetning til prissamarbeid eller markedsdeling. Alle de tre produsentene har erkjent sin deltakelse i kartellet, men Daimler har fått full immunitet mot bøter ettersom det avslørte kartellet til kommisjonen.

«De fem produsentene hadde teknologien for å redusere skadelige utslipp utover det som var nødvendig fra EUs ustlippsstandarder, men de unngikk å konkurrere om å utnytte teknologiens fulle potensial for å rense bedre enn det som kreves av loven», sier EUs konkurransesjef Margrethe Vestager.

Vestager påpeker at onsdagens avgjørelse handler om hvordan legitimt teknisk samarbeid har gått galt, og at kommisjonen ikke tolererer den typen samarbeid.

Verst for Volkswagen

Kommisjonen legger vekt på at de som kjøper dieselbiler må kunne stole på at bilprodusentene konkurrerer hardt mot hverandre for å redusere skadelige utslipp fra bilene mest mulig. De fem produsentene har ikke oppfylt konkurranse-forventningene, og det går spesielt hardt utover Volkswagen.

Konsernet har fått en bot på 502 millioner euro, cirka 5,2 milliarder kroner, og vurderer å gå til søksmål på grunn av «tvilsom presedens», melder Reuters.

«Kommisjonen går inn i et nytt rettslig territorium fordi det for første gang omhandler teknisk samarbeid som et antitrustbrudd. Videre pålegges det bøter selv om innholdet i samtalene aldri ble iverksatt, og ingen kunder ble rammet», sier Volkswagen i en uttalelse, ifølge Reuters.

BMW har gått med på forliket som ble foreslått av Europakommisjonen og må betale en bot på 373 millioner euro, cirka 3,87 milliarder kroner.