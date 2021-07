Tysk tradisjonsmerke satser helt nytt og går inn i verdens største marked

Den tradisjonsrike tyske bilprodusenten Opel hadde i mange år hatt en sterk standing i Norge med modeller som Kadett, Omega, Vectra og Astra. De senere årene har de derimot havnet litt bakpå i forhold til andre merker som Volvo, Volkswagen, Tesla og BMW.

Så langt i år er Opel på en 20. plass over de mest solgte bilmerkene med 976 biler, en nedgang på 8,4 prosent sammenlignet med fjorårets første halvår, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Opel har nå tatt et grep som på sikt kan gi en bedre plassering på toppselgerlisten. Ikke bare skal det elektriske modellutvalget utvides, men fra 2028 vil Opel utelukkende ha elbiler i den europeiske porteføljen.

SATSER: Michael Lohscheller, konsernsjef i Opel. Foto: Opel





– Fra 2028 vil Opel bare tilby elektriske biler i Europa. Det er enda en bekreftelse på Opels dedikasjon til elektrisk mobilitet, sa Michael Lohscheller, konsernsjef i Opel, under Stellantis EV Day 2021.

Fiat Chrysler og PSA fusjonerte i januar til det nye selskapet Stellantis. Der inngår Opel, i tillegg til merker som Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Peugeot og Maserati.

Nytt marked

I tillegg til å satse elektrisk vil Opel lanseres i verdens største bilmarked, Kina, også der som et helelektrisk merke.

– Vi har lovet at Opel skal bli et internasjonalt merke, og Kina er det største bilmarkedet i verden. Det vil være et viktig bidrag til videre lønnsomhet, la Lohscheller til.

Allerede i løpet av året vil Opel ha ni elektrifiserte modeller, hvorav en ladbar brenselcelleversjon av Vivaro-e, og i 2024 vil alle Opel-modeller ha en elektrifisert versjon.

De fremtidige elektriske Opel-modellene vil være basert på de nye elbilplattformene fra Stellantis, som leveres i kombinasjon av tre forskjellige elektriske drivlinjer der motor, girkasse og inverter er samlet i en enhet. Den nye drivlinjen kan også tilpasses både for- bak- og firehjulsdrift.

– Den nye strategien til Opel er selvsagt helt perfekt for det norske markedet, og vi gleder oss til å vise frem resultatet av satsingen. Først ut er nye Opel Astra, som vises neste uke, sier Reidar Holtedahl, merkesjef for Opel hos importøren Bertel O. Steen.