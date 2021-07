Tesla nærmer seg «dødens kryss» – sist stupte aksjen 44 prosent

Etter et voldsomt rally det siste drøye året har Tesla-aksjen siden slutten av januar vendt nesen nedover.

I dag treffer også 50- og 200-dagers glidende gjennomsnitt hverandre og former det som blir omtalt som «dødens kryss» i teknisk analyse-terminologi.

For å holde 50-dager glidende gjennomsnitt over 200-dagers, må Tesla-aksjen skyte 12,3 prosent i været fredag og ende på 730 dollar. I går endte Elon Musks hjertebarn opp 1 prosent, etter å ha vært ned 3,8 prosent intradag.

Tesla møter et «dødens kryss» i dag når 50- og 200-dagers glidende gjennomsnitt møter hverandre. Foto: Skjermbilde: Infront

Dette er det første dødskrysset Tesla har møtt på to år, og mange analytikere ser på dette som nok et negativt tegn og en advarsel om ytterligere tap.

Dødskryss anses imidlertid ikke som noe godt verktøy for å time markedet, gitt at utfallet kan kalkuleres lang tid i forveien. For enkelte er det likevel en bekreftelse på at fallet i aksjen har vart lenge nok til at man kan endre narrativet for de langsiktige utsiktene i aksjen.

Forrige gang Tesla traff et dødskryss var i februar 2019. Den gang hadde aksjen falt 15 prosent siden toppen to måneder tidligere, og fortsatte ned ytterligere 44 prosent før den traff bunnen tre måneder senere.

En trøst for Tesla-aksjonærer kan være at Teslas rivaler Nio og Nikola brøt sine dødskryss henholdsvis 24. mai og 3. november 2020.