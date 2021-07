– Jeg vil heller være i Tesla

Dan Ives, analytiker i meglerhuset Wedbush, skrev i et notat torsdag at aksjen til bilgiganten General Motors (GM) har signifikant oppsidepotensiale, og har startet dekning av aksjen med en «outperform»-vurdering, tilsvarende en kjøpsanbefaling. Ives opererer med et kursmål som er mer enn 50 prosent høyere enn dagens kurs.

– Vi tror at GM vil bli vurdert mer som en teknologiaksje og elbilprodusent heller enn å bli verdsatt som en tradisjonell bilprodusent, skriver Ives om aksjen som har steget hele 40 prosent hittil i år.

Som motsvar sa CNBCs Jim Cramer fredag ​​at han mener at Tesla har falt nok fra all time-high til at Tesla-aksjen nå er mer attraktivt priset enn GM.

– Dan Ives er helt på bærtur. Han sier at det vil skje en revurdering av GM-aksjen fordi de investerer 35 milliarder dollar i forskning og utvikling av elektriske biler.



– Jeg liker Tesla her. Jeg tror den har falt nok; Jeg vil helst være i Tesla, sier Cramer.

Hittil i år er Tesla-aksjen ned 7,3 prosent, men i 2020 steg den mer enn 700 prosent. I følge FactSet har 41 av Tesla-analytikerne på Wall Street kjøpsanbefaling, 38 prosent har holdanbefaling, og 21 prosent anbefaler salg.