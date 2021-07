Tesla-topp Elon Musk måtte mandag forsvare et oppkjøp Tesla gjorde tilbake i 2016. Det viser seg nemlig at Musk selv var både styreleder og hovedaksjonær i selskapet som ble kjøpt opp, og med det også både kjøper og selger.

En gruppe av Teslas aksjonærer mener det gjør oppkjøpet proppfullt av ulovlige interessekonflikter, i tillegg til at han ikke har innfridd sine løfter for inntjening.

Musk svarte på sedvanlig vis.

– Jeg synes du er et dårlig menneske, sa Musk til Randall Baron, advokaten som aksjonærene har hyret inn.

– Jeg har stor respekt for retten, men ikke for deg.

Hater å være Tesla-sjef

Baron understreker på sin side at Musk leder selskapet på en arrogant måte. Han refererer til at Musk har titulert seg selv som Technoking of Tesla og at finansdirektøren har fått tittelen Master of Coin – en referanse til HBO-serien Game of Thrones – ifølge SEC-dokumenter.

Musk gikk imidlertid mot Baron og sa at han ikke ønsker å være sjef for noen ting.

– Jeg hater å være sjef for Tesla, sa Musk ifølge Wall Street Journal.

– Jeg vil mye heller bruke tiden min på design og ingeniørkunst – ting jeg virkelig liker å holde på med.

Liker motgang

Musk insisterer på at han omfavner konstruktiv kritikk.

– Hvis jeg tar feil, ser jeg på kritiske tilbakemeldinger som en gave. Jeg ser på titlene som en morsomhet. Jeg synes jeg er morsom, sa han i går.

Han ser også på mediedekningen som positivt for Tesla.

– Hvis vi er underholdende, vil folk skrive om oss. Da sparer vi penger på markedsføring.

Bedyrer sin uskyld

Hva gjelder Teslas oppkjøp av SolarCity, sier Musk at han selv ikke hadde noe å vinne på det økonomisk siden han eide aksjer i begge selskaper.

De aggressive salgsanslagene og tap av markedsandeler var kun midlertidige tilbakeslag, ifølge Tesla-toppen. Tesla fokuserte all kraft på å få Tesla Model 3 på veien og fortalte for retten at til og med advokatene ble satt på fabrikkgulvet for å få alt i mål til tiden – til latter fra rettssalens.

For Musks formue blir nok ikke utfallet av rettssaken dramatisk. Forbes har anslått at han er verdt i området rundt 163 milliarder dollar. Han mister neppe nattesøvnen over de 2,5 milliarder dollar han eventuelt må betale dersom han taper.