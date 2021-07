Denne bilen kan begynne å brenne under lading

50.000 Chevrolet Bolt ble tilbakekalt tidligere i år for en oppdatering av programvaren, men nå kommer nye advarsler om brannrisiko.

GM ber eierne av biler fra 2017–19 om å parkere utendørs etter lading og ikke å lade om natten mens de forsøker å finne ut hva som er galt.

Den nyeste alarmen skyldes brann i to biler i Vermont og New Jersey. I fjor var det fem tilfeller, men GM trodde problemet var løst etter at programvaren var oppdatert.

De nyeste bilene omfattes ikke av advarselen. I Europa er Chevrolet Bolt solgt under navnet Opel Ampera-E. (©NTB)