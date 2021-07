Den siste store japanske bilprodusenten blir elektrisk

Suzuki Motor vil lansere sin første elbil innen regnskapsåret 2025, og den første modellen skal lanseres i India, som er ett av selskapets største markeder, ifølge Nikkei.

Etter lanseringen i India står hjemmemarkedet Japan og Europa for tur. Den første elbilen skal, ifølge Nikkei, koste 1,5 millioner yen, cirka 122.200 kroner, etter justering for statlige subsidier.

Med Suzukis inntreden er alle de store japanske bilprodusentene representert i elbil-markedet.

Blant de store japanske produsentene har Toyota vist frem den helelektriske konseptbilen bZ4X, Nissan har produsert Leaf siden 2010, Honda lanserte den lille E-modellen i fjor og Mazda kom nylig med den lille SUV-en MX-30.

Treg indisk overgang

India er verdens femte største bilmarked og overgangen til elbiler har så langt gått tregt, med et årlig salg på kun tre millioner biler. Landet har som mål at 30 prosent av nybilsalget skal være elektrisk innen 2030, og for å nå målet har regjeringen innført et insentivprogram til 100 milliarder rupier, rundt 11,9 milliarder kroner. Programmet går over tre år og begynte i 2019.

Her hjemme er Suzuki på 16.plass på listen over flest solgte biler så langt i år med 1.623 biler. Det gir en markedsandel på 1,9 prosent av nybilsalget, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).