Superbilprodusent sikrer enda flere friske milliarder

Britiske McLaren Group har fylt på likviditetskontoen med 550 millioner pund, cirka 6,76 milliarder kroner, fra nye og eksisterende aksjonærer. De friske pengene skal bidra til å finansiere vekstplanene fremover og betale gjeld, melder Autocar.

Rundt 400 millioner pund kommer fra fond som forvaltes av investeringsselskapet Ares Management Corporation og Saudi-Arabias offentlige investeringsfond.

På toppen av de 400 millionene bidrar eksisterende aksjonærer, som Bahrains Mumtalakat-fond, samt et begrenset antall nye private investorer med ytterligere 150 millioner pund. De 150 millionene vil gå til tilbakebetaling av et lån som McLaren tok opp i juni 2020 fra Bank of Bahrain.

McLaren Group Grunnlagt i 1985.

Mike Flewitt har vært adm. direktør siden 2013.

Hovedkvarter i Woking, Storbritannia.

Produserer superbiler og har et eget Formel 1-lag.

Produserte 4.662 biler i 2020.

3.798 ansatte i 2018.

Det økonomiske løftet kommer etter at det amerikanske sportsinvesteringskonsernet MSP Sports Capitals kjøpte eierandel på 15 prosent i McLaren Racing-divisjonen i desember for 185 millioner pund. I tillegg solgte britene nylig hovedkvarteret i Woking for 170 millioner pund til investeringsselskapet GNL, og sikret samtidig en 20 år lang leieavtale som en del av av dealen.

«Basert på de kortsiktige tiltakene vi satte i gang i fjor for å svare på nedturen i starten av pandemien har McLaren tatt en rekke viktige skritt for å sikre stabil drift i lang tid fremover», sier Paul Walsh, styreleder i McLaren, til Autocar.