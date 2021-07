Tesla-rival verdsatt til en hundredel av Tesla

Mandag 26. juli ble Lucid Motors børsnotert etter å ha fullført fusjonen med SPAC-selskapet Churchill Capital Corp IV. Avtalen ble kjent i februar og Churchill Capital Corp. la 4,5 milliarder på bordet.

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) Et «Special Purpose Acquisition Company» – SPAC – er et børsnotert skallselskap uten virksomhet, som er på jakt etter å kjøpe et privateid selskap, for så å ta det på børs «bakveien».

Lucid Group Inc. steg 15 prosent første handelsdag og markedsverdien på A-aksjene i Lucid Group er i skrivende stund på 6,942 milliarder dollar. Det er nesten en hundredel av den samlede markedsverdien for Tesla-aksjene på 633,5 milliarder.

Pengene som er innhentet skal brukes til å akselerere veksten og øke produksjonskapasiteten, skriver selskapet i en pressemelding.

Det kombinerte selskapet fungerer nå som Lucid Group Inc. Lucid Group handles nå på Nasdaq Global Select Market med klasse A aksje- og offentlige garantier oppført under ticker-symbolene «LCID» og «LCIDW».

Designkompetanse fra Tesla

Det er tidligere sjefsingeniør for Tesla Model S, som tok verden med storm i 2012, Peter Rawlinson som er adm. direktør og teknologisjef i Lucid Motors i dag.

– Det er den samme følelsen jeg hadde som for et tiår siden da jeg var sjefsingeniør elbilgjennombruddet Tesla Model S. Ingen trodde meg og fiendtligheten mot det var sjokkerende. Det samme gjelder for Air. Ingen tror det, har Rawlinson uttalt til Forbes.

HELT SJEF: Peter Rawlinson, adm. direktør i Lucid Motors og tidligere sjefsingeniør for Tesla Model S. Foto: Lucid Motors

Lucid Motors skal tidligere ha hevdet at Lucid Air er 17 prosent mer energieffektiv enn Tesla, i følge Teknisk Ukeblad.

Med Lucid Air skal det være mulig å kjøre 480 kilometer etter å ha hurtigladet i 20 minutter.

Ifølge Lucid Motors kommer Lucid Air med 900 volt spenning mot 400 volt som er standard i dagens elbilmarked, og det er dette som muliggjør hurtig lading og å lade med en makseffekt på 300 kilowatt (kW). Lucid Air skal ha over 800 kilometers rekkevidde og en motor på 805 kW tilsvarende 1.080 hestekrefter.

Lucid Air sikter seg inn på å være en luksuselbil og prisen for en Lucid Air starter på rundt 77.400 dollar, som tilsvarer rundt 686.000 norske kroner.

Lucid passerte nylig 11.000 betalte reservasjoner for Lucid Air; Dream Edition, Grand Touring-utgaven og både Touring- og Pure. Selskapet melder om at de nå produserer Lucid Air på fabrikken i Arizona og gjennomfører også kvalitetskontroller for kundeleveransene. Anlegget skal være designet for å produsere omtrent 365.000 enheter pr. år.

Kommer til Norge

Tesla-utfordreren Lucid Motors planlegger å levere deres luksuselbil Lucid Air i Norge i løpet av første halvdel av 2022. Utrullingen i det amerikanske markedet skal skje i løpet av høsten 2021.

Rawilson sier selskapet er i rute med leveransene.

Til sammenligning leverte Tesla i følge CNBC over 200.000 biler i første kvartal i 2021 og leverte et resultat som knuste forventningene.