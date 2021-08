Rekordhalvår for luksusbilmerker

Nedstenging og påtvungen økt sparing har vist seg å øke kjøpelysten for luksusbiler verden over. For luksusbilmerkene Porsche og Bentley ble første halvår av 2021 et rekordhalvår.

Sportsbilprodusenten Porsche satt leveringsrekord for første halvår 2021 og leverte 153.656 biler verden over, og økningen dekker alle produktlinjer og salgsregioner.

Omsetningen økte med 33 prosent for Porsche og driftsmarginen økte med 127 prosent for første halvår 2021 sammenlignet med samme periode året før, skriver Porsche i en pressemelding.

En av årsakene til den sterke veksten var det svake salget i andre kvartal i 2020 som følge av coronapandemien, men veksten var også sterk sammenlignet med normalåret 2019. Salgsinntektene økte med 23 prosent sammenlignet med første halvår av 2019, og driftsresultatet økte med 26 prosent. Driftsmarginen endte på 16,9 prosent.

Porsche (Mill.Euro) 1.halvår 2021 1.halvår 2020 1.halvår 2019 Driftsinntekter 16530 12420 13410 Driftsresultat 2790 1230 2210 Driftsmargin 16,9% 9,9% 16,5%

For Bentley ble første halvår 2021 det mest lønnsomme halvåret i Bentleys historie. Lønnsomhetsnivået for første halvår 2021 var til og med høyere enn lønnsomhetstallene som Bentley har rapportert for alle andre hele år noen gang.

MEST POPULÆR: Bentayga er modellen som er mest populær av Bentley sine modeller. Avbildet er Bentley Bentayga S SUV Bil Foto: Bentley

Driftsresultatet for første halvår 2021 endte på rekordhøye 178 millioner euro og en driftsmargin på 13 prosent, skriver Bentley i en pressemelding.

Bentley solgte 7.199 biler, som er 50 prosent opp fra 4.785 år i pre-pandemiåret 2019. Den mest populære modellen var Bentayga og for første gang på nesten ti år ble Kina den største salgsregionen for Bentley.

Bentley (Mill.Euro) 1.halvår 2021 1.halvår 2020 1.halvår 2019 Driftsinntekter 1320 860 834,8 Driftsresultat 178 −99 56,9 Driftsmargin 13,0% −12,0% 6,8%

Satser elektrisk

Både Porsche og Bentley satser hardt på elbiler for å bli bærekraftige. Bentley har uttalt at de skal elektrifisere hele modellutvalget i løpet av det neste halvåret.

Porsche ønsker å bli karbonnøytrale innen 2030 og elbilsatsingen ser ut til å falle i smak hos selskapets kunder. Porsche har uttalt at 40 prosent av deres kunder velger deres elektriske sportsbilvarianter.