Sterkt kvartal for Ferrari

Nok et luksusbilmerke leverer et sterkt kvartal. Ferrari uttalte mandag at deres kjerneprofitt tredoblet seg i andre kvartal

Profittforbedringen kommer blant annet av at forsendelser hentet seg inn fra fjoråret som var sterkt påvirket av pandemien, skriver Reuters.

Bruttoinntekten var noe bedre enn ventet på 386 millioner euro mot forventet 373 millioner euro. Det er mer enn en tredobling fra bruttoinntekten i andre kvartal 2020 på 124 millioner.

Luksusbilprodusenten øker guidingen for sin industrielle frie kontantstrøm til rundt 450 millioner euro i år, opp fra sin tidligere prognose på rundt 350 millioner euro. Prognosene for bruttoinntektene forblir de samme, til tross for at selskapet tidligere i år var «sikre» på å nå øvre sjikt av 2021-guidingen.

Ferrari-aksjen falt 2,8 prosent rett i 13-tiden i norsk tid.

Lørdag skrev Finansavisen om at første halvår i 2021 ble et rekordhalvår for både Bentley og Porsche. Bentley rapporterte deres høyeste lønnsomhet noen sinne, og Porsche satte leveringsrekord.