Solid økning i nybilsalget i juli

Ser man årets sju første måneder under ett, har nybilsalget økt med 36,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Det er den helt nye Ford Mustang Mach-E som er blitt førstegangsregistrert mest. Hele 898 av denne bilmodellen er utlevert i juli.

– Drømmen om en Ford Mustang har nå tydeligvis gått i oppfyllelse for mange. For den nye Mustang-modellen, som er en ren elbil, topper nybilsalget i juli. Og samlet sett tyder salgstallene for nye biler, som klart domineres av elbiler, på at rekkevidde- og ladeangst er i ferd med å bli historie. Nå vil nesten «alle» ha elbil, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Tallene viser at 64,1 prosent av nybilene var helelektriske. 27,6 prosent var hybridbiler.

