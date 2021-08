Svakere enn ventet for General Motors

Bilprodusenten General Motors endte andre kvartal med inntekter på 34,17 milliarder dollar, mot ventet 30,9 milliarder.

Det skriver CNBC onsdag.

Det justerte resultat endte på 1,97 dollar pr. aksje, mot ventet 2,23 dollar. TDN Direkt skriver imidlertid at det ifølge Refinitiv-konsensus ble ventet et resultat på 1,34 dollar pr. aksje.

Resultatet skal ifølge CNBC ha blitt trukket ned på grunn av omtrent 1,3 milliarder dollar i garantikostnader, inkludert 800 millioner dollar knyttet til Chevrolet Bolt EV. Elbilen har blitt tilbakekalt to ganger i løpet av det siste året på grunn av brannfare.

Oppjusterer guiding

Selskapet melder at det oppjusterer guidingen på det justerte driftsresultatet til mellom 11,5 og 13,5 milliarder dollar for helåret 2021, fra tidligere 10 til 11 milliarder.

Det justerte resultatet pr. aksje ventes nå å bli mellom 5,40 og 6,40 dollar i 2021, mot tidligere guiding på 4,50-5,25 dollar. TDN skriver at Refinitiv-konsensus for justert resultat pr. aksje var 6,42 dollar for 2021.

Selskapet venter nå et nettoresultat for helåret 2021 på mellom 7,7 milliarder og 9,2 milliarder dollar.

General Motors-aksjen faller om lag 3,5 prosent på Wall Street i forkant av børsåpningen.