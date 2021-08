President Joe Biden feiret torsdag sitt ambisiøse elbilmål med å invitere bilprodusenter til Det hvite hus.

Alle de store selskapene var invitert – General Motors, Ford og Stellantis (et konsortium av Fiat Chrysler, Peugeot og Citroën) – men ett selskap glimret med sitt fravær: Tesla hadde nemlig ikke blitt invitert på Biden-festen.

– Ja, det virker rart at Tesla ikke var invitert, skrev Elon Musk på Twitter.

Yeah, seems odd that Tesla wasn t invited — Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2021

Elbiler sto kun for 1,5 prosent av GMs salg og 1,3 prosent så langt i år. Stellantis har ingen registrerte elbilsalg på amerikansk jord ennå.

Stridslysten

Én grunn til at Tesla ikke var invitert kan være at den amerikanske fagforeningen for arbeidere som jobber med biler, United Auto Workers (UAW), var til stede.

UAW har vært i en lang konflikt med Tesla for å organisere arbeiderne i en fagforening. Så langt har fremstøtene ikke båret frukt.

Pressesekretær Jen Psaki svarte unnvikende på spørsmål om Teslas fravær og sa at «vi ser frem til å ha en rekke partnere på veien mot rene biler og elbiler».

– Disse tre selskapene er de største som ansetter medlemmer i United Auto Workers, så jeg lar deg trekke dine egne konklusjoner, sa Psaki om det at Tesla ikke er organisert var grunnen til fraværet.

Biden har satt som mål at 40 til 50 prosent bilene i USA skal være plug-in-varianter innen 2030. Det vil si ikke bare helelektriske biler, men inkluderer også hybridbiler.