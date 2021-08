Gjør comeback i verdens største bilmarked

For rundt et år siden la bilprodusenten Renault ned virksomheten i Kina. Nå vil franskmennene gjenopplive aktiviteten i verdens største bilmarked ved å danne et joint venture for utviklingen av hybridbiler med kinesiske Geely Holding Group, ifølge en melding fra selskapet.

Joint venture-avtalen de to partene har signert skal bidra til produksjon og salg av hybridbiler med Renault-logo i grillen i Kina ved å benytte Geelys teknologi, forsyningskjeder og produksjonsanlegg.

Geely Holding Group Privateid kinesisk familiebedrift med dominerende eierskap i den kinesiske bilprodusenten Geely Automobile, Volvo, Lotus, Proton og Lynk & Co.

Selskapet ble etablert i Hangzhou i 1986, og er gjennom ulike datterselskaper blitt en av Kinas største bilprodusenter.

Geely Holding Groups grunnleggere Li Shufu eier 90 prosent og hans sønn Li Xingxing eier 10 prosent.

Renaults rolle i samarbeidet er å fokusere på salg og markedsføring.

En del av samarbeidet innebærer også en enighet om å utforske en felles lokalisering av Geelys Lunk & Co hybridbiler i Sør-Korea, der Renault har produsert og solgt biler i mer enn to tiår.

Kina og Sør-Korea

I første omgang rettes fokuset mot det kinesiske og sørkoreanske markedet, men det vil trolig bli utvidet til å dekke flere raskt voksende asiatiske bilmarkeder, ifølge meldingen.

De to selskapene vil også se på muligheten til å utvikle helelektriske biler, ifølge en kilde med kjennskap til saken som Reuters har vært i kontakt med.

Renault Fransk bilprodusent som ble etablert i 1898. I dag eier den franske staten 15 prosent, Nissan 15 prosent, Daimler 3,1 prosent, mens resten av aksjene er offentlig tilgjengelig.

Renault ble strategiske partnere med Nissan i 1999 og alliansen Renault-Nissan-Mitsubishi kontrollerer syv andre bilmerker; Infiniti, Renault Samsung, Dacia, Alpine, Datsun, Venucia og Lada.

Renault produserte 2,86 millioner biler i 2020.

Inntekter på 43,5 milliarder euro i 2020 med et tilhørende negativt nettoresultat på 8 milliarder euro.





Geely har tidligere inngått et elektrisk samarbeid med Daimler, som også planlegger å produsere og selge Smart-elbiler med Geely-teknologi. Geely-Renault-satsningen er imidlertidig helt adskilt fra satsningen med tyskerne.

Renault-aksjen er ned 6,27 prosent i år, til 33,71 euro.