Bidens mål er fortsatt milevis unna

I starten av august signerte Joe Biden en presidentordre med mål om at 50 prosent av nye kjøretøy solgt i USA skal være elektriske innen 2030. For å nå det målet ble 174 milliarder dollar satt av i finansiering for elektriske kjøretøy i Demokratenes foreslåtte langtidsbudsjett på 3.500 milliarder dollar, som i forrige uke ble godkjent av Senatet.

I pakken inngår det også en pott på 7,5 milliard dollar for å utvikle infrastrukturen for å lade elbiler. Det mener en gruppe på 28 politikere fra det demokratiske partiet er altfor lite, og i forrige uke krevde de at summen heves til 85 milliarder dollar.

Basert på ferske registreringstall for personbiler i USA ser det ut til at både satsningen og den tilhørende finansieringen må trappes kraftig opp for å nå 2030-målet.

På den positive siden mer enn doblet det helelektriske amerikanske bilsalget seg i første halvår, til 214.111 biler, opp fra 98.351 i samme periode i fjor, ifølge Insideevs. Det tilsvarer en økning på 118 prosent år-over-år, men det er verdt å huske på at fjoråret var svært ustabilt på grunn av pandemien.

Til tross for det økende salget var markedsandelen til elbiler på kun 2,5 prosent av det totale salget i årets seks første måneder.

Det er en oppgang fra en markedsandel på 1,5 prosent i samme periode i fjor, men langt unna målet om 50 prosent. I løpet av de fire første månedene utgjorde elbiler 2,3 prosent av salget, mot 1,8 prosent i 2020 og 1,4 prosent i 2019.

Tre storspillere

Av markedsandelen på 2,5 prosent er det tre merker som står for majoriteten av salget. Ifølge dataene fra Experian er det Tesla som er den dominerende produsenten i det elektriske segmentet, og de selger mer enn de andre produsentene til sammen.

I løpet av første halvår stod Tesla for 2/3 av det totale salget, etterfulgt av Chevrolet med en andel på 9,6 prosent og Ford med 5,2 prosent.

De tre amerikanske produsentene står dermed for rundt 80 prosent av elbilsalget i USA så langt i år.