Elon Musk hadde null dollar i inntekt i fjor

Elon Musk har figurert helt i toppsjiktet av Forbes toppliste over verdens mest velstående mennesker ved flere anledninger i år.

Status pr. i dag er tredjeplass med en formue på 178,9 milliarder dollar, like bak Amazon-gründer Jeff Bezos med 187,1 milliarder og Bernard Arnault, eier av blant annet Louis Vuitton, på førsteplass med 196,7 milliarder.

Til tross for dette hadde ikke Tesla-sjefen ett øre – eller cent om du vil – i inntekt i 2020.

Det viser nye dokumenter Tesla har sendt inn til amerikanske myndigheter.

90 prosent rabatt

Ved tidligere innmeldinger har Musk hatt Californias minimumslønn på 23.760 dollar – rundt 210.000 kroner.

– Han har aldri akseptert lønnen sin. Siden mai 2019 har vi eliminert lønnsposten i sin helhet, skriver selskapet i innrapporteringen.

Musk er nå kvalifisert til å kjøpe opp til 101 millioner aksjesplitt-justerte aksjer til 70,01 dollar pr. aksje. Tesla-aksjen omsettes i skrivende stund til 680,09 dollar på Wall Street, hvilket vil si at Tesla-toppen får nær 90 prosent rabatt på dagens kurs.

Opsjonene blir distribuert i 12 like transjer på 8,4 millioner pr. gang. For at opsjonene skal bli utdelt må Tesla nå visse finansielle mål, hvilket ikke var noen utfordring i 2020 da aksjen skjøt opp 743 prosent.

Nytt rekordår?

Målene har vært vanskeligere å nå i det siste, men i 2020 fikk han rett til å kjøpe 33,8 millioner aksjer til totalt 2,4 milliarder dollar. Etter dagens kurs er aksjene verdt rundt 21,9 milliarder dollar.

Hittil i 2021 har ytterligere to finansielle mål blitt nådd, hvilket kvalifiserer Musk til ytterligere 16,9 millioner opsjoner. Disse alene er verdt rundt 10,9 milliarder dollar.

Rapporten for andre kvartal viste at Tesla knuste estimatene og doblet inntektene. I rapporten ble det klart at selskapet muligens vil nå ytterligere tre mål i 2021, hvilket gjør 2021 til et potensielt enda mer innbringende år enn rekordåret 2020 for Tesla-toppen.

Ved utgangen av juni i år eide Musk 170,5 millioner aksjer og opsjoner på ytterligere 73,5 millioner aksjer. Det gir ham kontroll over totalt 23 prosent av aksjene i selskapet.