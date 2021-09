Nok en måned med salgsvekst for Toyota

Salgsveksten fortsatte for Toyota i juli og selskapet solgte 858.569 biler foregående måned, en økning på 14,9 prosent sammenlignet med fjoråret. Inkluderes undermerkene Daihatsu og Hino kommer totalen opp i 930.925 biler, en økning på 13,3 prosent fra samme periode i fjor.

Den største økningen var i Nord-Amerika med et salg på 260.000 biler, som tilsvarer en oppgang på 30,5 prosent år-over-år. Oppsvinget kan i stor grad tilsvares SUV-salget, inkludert RAV4, samt Camry og Corolla.

I hjemmemarkedet Japan solgte Toyota 140.000 biler, opp 9,5 prosent, mens det i verdens største bilmarked, Kina, solgte 170.000 biler, opp 2,8 prosent.

Juli ble dermed nok en god måned for japanerne. Det globale salget økte for ellevte måned på rad, og salget i hjemmemarkedet økte for tiende måned på rad.

Toyota påpeker at produksjonen i Japan har vært påvirket av mangelen av halvledere, men at det har hatt en begrenset innvirkning på salget. Juli ble den femte måneden på rad med produksjonsøkning i Japan, og den ellevte måneden med produksjonsøkning utenfor Japan.