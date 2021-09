Volvo venter salgsnedgang resten av året

Volvo solgte 45.786 biler i august, 10,6 prosent færre enn i august i fjor, opplyser den svenske, kinesiskeide bilprodusenten fredag. Samlet hittil i år har Volvo solgt 483.426 biler globalt, en økning på 26,1 prosent fra tilsvarende periode i 2020.

Volvo vurderer at den underliggende etterspørselen for både bilbransjen og deres egne biler fortsatt er svært robust, men venter likevel at det i andre halvår i år vil bli vanskelig å oppnå lignende volumer som i fjor.

Selskapet viser til de coronarelaterte nedstengningene som siden midten av juli har vært gjeldende hos leverandører i Sørøst-Asia, spesielt i Malaysia. Disse har ifølge Volvo forverret en allerede vanskelig situasjon på forsyningssiden, og dessuten ledet til pauser i produksjonen og lavere produksjonsvolumer fra selskapets fabrikker i Sverige, Belgia, Kina og USA.

Volvo venter at produksjonsutfordringene vil gå ut over både inntektene og resultatet, men holder foreløpig på guidingen for helåret.

I rapporten for første halvår var Volvos forventninger vedvarende salgs- og inntektsvekst og at lønnsomheten vil returnere til nivåene før coronapandemien.

Fjerdedel borte i Europa

Tross sterk etterspørsel og sterk ordreinngang falt Volvos leveranser i Kina i august med 17,2 prosent til 13.112 biler, sammenlignet med august i fjor.

I Europa var Volvo-salget ned hele 25,4 prosent til 13.052 biler som følge av produksjonsproblemene.

I USA derimot, økte Volvo salget med 3 prosent til 10.686 biler.