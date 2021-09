Salgseksplosjon i verdens største marked

Nybilsalget i verdens største bilmarked, Kina, økte med 27 prosent i første halvår, sammenlignet med samme periode i fjor. Det ble dermed solgt cirka 10 millioner biler i løpet av årets seks første måneder i Kina.

En stadig større andel av nybilsalget består av kategorien «kjøretøy på ny energi» (NEV), som omfatter plug-in hybrider, elbiler og biler med en hydrogen brenselscelle.

I løpet av årets åtte første måneder forventes det et salg på 1,7 millioner NEV kjøretøy, opp fra 600.000 enheter i samme periode i fjor, ifølge en uttalelse fra viseministeren for industri, Xin Guobin, på en bransjekonferanse lørdag, melder Reuters.

Det tilsvarer en økning på 183 prosent.

Xin uttalte også at det totale bilsalget ventes å bikke over 16 millioner biler mellom januar og august, en økning på 10 prosent fra 2020. Han advarte likevel om mangelen på halvledere og virusproblemer, som kan stikke kjepper i hjulene for produsentene.

Hvis anslaget på 16 millioner biler slår til, vil NEV-kjøretøy stå for 10,63 prosent av nybilsalget i Kina fra januar til august. Til sammenligning er andelen i Norge rundt 90 prosent så langt i år.