Lanserer mindre batteripakke og sabler prisen på innstegsmodellen

Tidligere i år lanserte Kia elbilen EV6 i tre versjoner med det største batteriet på 77,5 kWh, og i juli meldte bilprodusenten om lengre rekkevidde enn først antatt. Med bakhjulstrekk fikk utgaven med 77,5 kWh-batteriet inntil 528 kilometer rekkevidde, fra tidligere 510, mens utgaven med firehjulstrekk fikk inntil 506 kilometer rekkevidde, opp fra 460.

Utgaven med bakhjulstrekk og det største batteriet, som heter «Exclusive», koster fra 469.900 kroner, mens firehjulstrekkerne GT-line og GT, med henholdsvis 325 og 585 hestekrefter, koster fra 529.900 og 599.900 kroner.

Alle utgavene kommer i butikk i 4. kvartal.

I tillegg til de tre versjonene med stort batteri lanseres Kia EV6 nå med flere drivlinjer og i nye utstyrsversjoner.

– Vi åpner opp for bestillinger med det minste batteriet på 58 kWh, og innfører også et nytt utstyrsnivå på EV6 med det store batteriet, sier Irene Solstad, konserndirektør for Kia i Bertel O. Steen, i en pressemelding.

– EV6 ble tidligere i år lansert i tre versjoner, alle med det store batteriet på 77,4 kWh. Responsen har vært veldig god, og de første bilene kommer til Norge i løpet av oktober, legger Solstad til.

KOMMER: Kia EV6 skal stå klare i butikk i 4. kvartal. Foto: Kia

Ned mot 400.000

Den nye innstegsversjonen med navnet «Active» har blant annet vegansk skinninteriør, 12 måneders Ionity abonnements, 7 års fri bruk av Kia UVO Connect, oppvarmet ratt, og oppvarmede for- og bakseter, i tillegg til 7 års garanti.

Startprisen på den nye utgaven, med en batteripakke på 58 kWh, starter på 419.900, mens utgaven med firehjulstrekk starter på 439.900 kroner.

Den nye bakhjulstrekkeren får 170 hestekrefter og en rekkevidde på inntil 394 kilometer, mens den med firehjulstrekk kommer med 235 hestekrefter og inntil 371 kilometer rekkevidde.

Utstyrsversjonen «Active» innføres også på den store batterpakken, og prisen med bakhjulstrekk blir 439.900 kroner, mens firehjulstrekkeren begynner på 469.900.

«Active» bakhjulstrekk blir dermed 30.000 kroner billigere enn «Exclusive» bakhjulstrekk, mens firehjulstrekkeren blir 60.000 kroner billigere om du går for «Active» istedenfor «Exclusive».