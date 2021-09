– Det kan ramme hele industrien i lang tid fremover

Flere av verdens største bilselskaper har store problemer med mangelen på halvledere, som er en essensiell del i produksjon av biler. Årsaken til de store forsinkelsene hevdes av mange å være et tilbudsunderskudd av råvaren silikon.

Administrerende direktør i tyske Volkswagen Herbert Diess skriver til CNBC at det er vanskelig å si når mangelen til ta slutt, men at det kan vare i nokså lang tid fremover. Som konsekvens har Volkswagen mistet spesielt store markedsandeler i Kina.

– Akkurat nå er vi ganske svake på grunn av mangelen på halvledere. Vi har blitt spesielt hardt rammet i Kina, som forklarer hvorfor vi mister markedsandeler i området, skriver Diess.

Han informerer videre om at virksomheten i Kina har lagt stort press på halvleder-produsenter i Kina, men til lite nytte. Han beskriver at situasjonen kan ramme hele industrien i lang tid.

Feilestimering

Volkswagen uttalte tidligere i år at de forventet at halvleder-mangelen ville gi seg etter sommeren, men innrømmer nå at dette ikke har vært tilfellet. Det har heller ikke blitt bedre av at Malysia, der flere av selskapets leverandører holder til, har måttet gjennomgå nye nedstegninger etter store utbrudd av coronaviruset.

Videre tror Diess at situasjonen vil løsne etterhvert som coronaviruset begynner å roe seg, men han mener samtidig at dette kan ta tid.

På den andre siden mener Europa-sjef i Ford Gunnar Herrmann at situajsonen kan var så lenge som til 2024. Han argumenterer med at overgangen til elbiler forverrer problemet, der en Ford-elbil bruker om lag 10 ganger så mange halvledere som en dieselbil.

– Det er ikke bare halvledere. Lithium og andre viktige komponenter til elbiler opplever vi også mangel på, avslutter Hermann til CNBC.