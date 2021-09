USAs største by vil ha slutt på eksos i de milelange køene

På tirsdag besøkte president Joe Biden bydelen Queens i New York, som er hardt rammet av ekstremværet den siste tiden, i likhet med flere andre byer på østkysten av USA. Presidenten sparte ikke på kruttet om situasjonen.

– Vi er nødt til å høre på forskerne, økonomene og de nasjonale sikkerhetsekspertene. De sier alle at vi er på rødt farenivå. Landet og resten av verden står i fare, sa Biden.

Dagen etter presidentbesøket ble ord fort til handling for New York-guvernøren Kathy Hochul.

Hochul undertegnet onsdag et lovforslag som setter et mål om at alle nye personbiler og lette lastebiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2035.

Mer spesifikt er målet med forslaget å fastsette forskrifter som krever et større antall nullutslippskjøretøy, med et mål om at «100 prosent av salget skal være kjøretøy uten utslipp innen 2035», ifølge Reuters.

I tillegg er det fastsatt et lignende mål for mellomstore og tunge kjøretøy innen 2045, om mulig.

Tvetydig

Ordlyden i lovforslaget som guvernøren undertegnet setter ingen konkret sluttdato eller et forbud mot å kjøpe eller kjøre biler med forbrenningsmotor, men det er en målsetning for storbyen. Hochul legger seg dermed på samme linje som president Biden.

Presidenten har tidligere uttalt at halvparten av alle nye biler som selges i USA skal være elektriske innen 2030, og fått støtte fra de største amerikanske bilprodusentene. Biden har derimot gjentatte ganger nektet å godkjenne et forslag om å avvikle salget av bensin- og dieselbiler innen 2035, til tross for press fra enkelte demokrater i kongressen.

Flere delstater har også lagt press på presidenten, og i april ba New York, California og 10 andre stater Biden om å sette standarder for å sikre at alle nye personbiler og lette lastebiler er utslippsfrie innen 2035.

Stor omstilling

For at New York City skal klare omstillingen til en grønnere bilpark vil det kreve at 400.000 av byens 2 millioner bileiere må bytte til elbiler innen 2030.

For å takle overgangen skal det installeres et nettverk på 10.000 ladepunkter langs fortauskantene innen 2030, ifølge Reuters.

New York er den desidert største byen i USA med 8,8 millioner innbyggere, etterfulgt av Los Angeles og Chicago med henholdsvis 3,9 og 2,7 millioner innbyggere.