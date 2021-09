Salgssmell i verdens største bilmarked

Det ble solgt 17,8 prosent færre biler i verdens største bilmarked i august sammenlignet med samme periode i fjor. Det er den fjerde påfølgende måneden med negativ utvikling. Nedgangen skyldes mangel på halvledere, som også påvirker bilprodusentene verden over, inkludert Toyota.

Totalt ble det solgt 1,8 millioner nye biler i august, ifølge China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), melder Reuters.

Tross salgsnedgangen har det kinesiske nybilsalget steget 13,7 prosent så langt i år sammenlignet med 2020, men sammenligningen er noe urettferdig på grunn av pandemiens innvirkning på tallene.

CAAM forventer nå at veksten i hele 2021 vil bli lavere enn det tidligere anslaget på 6,5 prosent, ifølge Chen Shihua, som er senioranalytiker i CAAM.

Et lyspunkt i salgstallene var at kjøretøy på «ny energi», som er en samlebetegnelse for helelektriske biler, plug-in-hybrider og hydrogenbiler, mer enn doblet seg i august, til 321.000 kjøretøy.