Vil gi store skattefradrag for elbiler

Fredag forslo representanter for Demokratene i USA en utvidelse av skattefradrag for elektriske kjøretøyer. Det nye forslaget innebærer blant annet betydelig høyere subsidier for nullutslippsbiler produsert i USA med tariffavtale, melder CNBC.

Forslaget kommer ettersom president Joe Biden har satt som mål at nullutslippsbiler skal utgjøre minst 50 prosent av det amerikanske bilsalget i 2030, samtidig som han også skal styrke amerikanske fagforeningsjobber. Og det er ventet at dette forslaget vil gi Detroits tre kjemper (Ford, GM og Chrysler) et konkurransefortrinn mot utenlandske bilprodusenter.

Over 100.000 kroner i fradrag

Forslaget går ut på at amerikanere kan få opptil 12.500 dollar i skattefradrag pr. kjøretøy med nullutslipp som er produsert i USA av fagforeningsansatte. For andre nullutslippsbiler er skattefradraget på 7.500 dollar.

FORNØYD MED FORSLAGET: Dan Kildee representerer Michigan, hvor de tre store amerikanske bilkjempene holder til. Foto: Bloomberg

Det var på forhånd knyttet stor spenning på hvor Demokratene ville legge seg. Med de nye fradragene kan det være med på å redusere prisen på noen elbiler med opptil en tredjedel i USA, og i noen tilfeller gjøre dem billigere enn sine bensindrevne konkurrenter.

– Dette setter amerikanske produsenter i spissen, det er der vi vil ha dem, og det reduserer utslipp raskere enn noen annen politikk som vi kan sette på plass, sier demokraten Dan Kildee, som sitter i Representantenes Hus for Michigan.

Ifølge Kildee vil det nye skattefradraget koste opp mot 34 milliarder dollar i løpet av det neste tiåret. Michigan-representanten sa videre at president Biden var veldig insisterende på at han ønsker et heftig skattefradrag på nullutslippsbiler.

– Han vil at vi skal lene oss inn. La oss gå stort og la oss få dette gjort, sier Kildee.

Møter motstand

BLIR BILLIGERE: Chevrolet Bolt kan bli nesten en tredjedel billigere hvis det nye lovforslaget går igjennom. Foto: Bloomberg

Lovforslaget møter også motstand andre bilprodusenter. For mens de tre gamle bilkjempene produserer bilene i USA og har sine ansatte meldt inn i fagforeninger, produserer utenlandske bilprodusenter, og Tesla, uten fagforeningsansatte i Statene. Flere av dem har sågar kjempet imot opprettelsen av fagforeninger ved deres amerikanske fabrikker.

Da ryktene om lovforslaget oppsto sendte Honda ut en pressemelding hvor de skrev at «arbeiderne fortjener rettferdig behandling fra Kongressen og ikke bør straffes for deres valg av arbeidsplass».

Lovforslaget vil bli en del av en gigantisk skattetiltakspakke på 3,5 billioner dollar. En tiltakspakke republikanerne i Kongressen har kritisert i harde ordlag for å være altfor omfattende og kostbar.

De foreslåtte fradragene vil vare i ti år, og forbrukerne skal få utnytte fradraget på kjøpstidspunktet. Fra 2027 vil fradraget på 7.500 dollar kun gjelde biler som er produsert i USA.

For å få glede av fradraget kan man ikke tjene mer enn 400.000 dollar i året, og det kan heller ikke brukes på personbiler som koster mer enn 55.000 dollar, mens for lastebiler er grensen satt til 74.000 dollar.