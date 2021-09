– Kan kutte CO2-utslippet med 85 prosent

Den tyske bilprodusenten Porsche satser tungt på elbiler, men tilbyr fortsatt et bredt spekter av bensindrikkende sportsbiler.

Selskapet er derfor i gang med byggingen av en fabrikk, kalt Haru Oni, i Chile der det vil produsere 130.000 liter syntetisk drivstoff fra 2022.

Drivstoffet skal være kompatibelt med umodifiserte forbrenningsmotorer, som i utgangspunktet vil være begrenset til motorsportdivisjonen. Den første testen skal gjennomføres i Porsches Mobil 1 Supercup neste år.

«Vi er på rett spor sammen med våre partnere i Sør-Amerika, men det er en lang vei med store investeringer. I 2022 vil det være et veldig, veldig lite volum klart for testing. Jobben som gjøres er et viktig bidrag for å begrense CO2-trykket fra transportsektoren», sa Frank Walliser, Porsches produktsjef for sportsbiler, tidligere i år.

Flere lagspillere

I fjor kunngjorde Porsche et samarbeid med energiselskapene Siemens Energy, AME og Enel, samt det chilenske oljeselskapet ENAP, med en ambisjon om å utvikle et anlegg for kommersiell produksjon av syntetisk drivstoff, eller e-drivstoff, i industriell skala.

Anlegget er lagt til Sør-Chile, blant annet på grunn av vindforholdene, og det driftes dermed av vindkraft. Målet er drift til neste år og et produksjonsvolum på 55 millioner liter innen 2024, og ytterligere ti ganger den mengden i 2026.

«Drivstoffet kan brukes i forbrenningsmotorer, plug-in-hybrider og i det eksisterende nettverket av bensinstasjoner. Den generelle ideen er at man ikke må endre motoren, men at utslippene blir lavere, uten å påvirke ytelsene», sier Porsche-sjef Oliver Blume til Autocar.

Walliser legger til at syntetisk drivstoff har rundt 8-10 komponenter, mens dagens tradisjonelle drivstoff har mellom 30 og 40. I tillegg er det ingen biprodukter, så det er mer positivt for motoren.

«I full skala forventer vi en CO2-reduksjon på rundt 85 prosent», sier produktsjefen.

Volkswagen og Bentley har også diskutert bruken av syntetisk drivstoff, mens McLaren-sjef Jens Ludman uttalte i fjor at selskapet har jobbet med en prototype for drivstoffet.