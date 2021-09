Aktiv firehjulstrekk fordeler kreftene mellom for- og bakhjulene, men lar bakhjulene ta seg av brorparten av fremdriften under vanlig kjøring. Aktiv luftfjæring sikrer komforten, mens en dobbelclutch åttetrinns automatgirkasse sørger for at du suser av gårde. Fra stillestående til 100 km/t tar 3,5 sekunder og toppfarten er på 322 km/t.