Kina-topp oppmuntrer til sammenslåing av bilprodusenter

Elbilbransjen i Kina har est ut de siste årene i takt med gode subsidier fra myndighetene og jaget etter det grønne skiftet. Antall nye kinesiske virksomheter relatert til «kjøretøy på ny energi», som omfatter elbiler, plug-in-hybrider og hydrogenbiler, har økt med 81.000 så langt i år.

Det bringer totalen opp i 321.000 virksomheter, skriver forretningsdatabasen Qichacha i en rapport, ifølge CNBC.

Til sammenligning ble det åpnet 78.600 nye bransjevirksomheter i 2020. Hovedårsaken til boomen i verdens største bilmarked er at myndighetene ønsker at 20 prosent av nybilsalget skal være biler på «ny energi» innen 2025.

Kinas industri- og informasjonsteknologiminister Xiao Yaqing uttalte under en konferanse på mandag at landet nå har for mange produsenter og «vil oppmuntre til konsolidering». Yaqing mener at bedriftene må bli større og sterkere, for å fremme selskapene som er konkurransedyktige.

Aksjekursen til store elbilprodusenter som Nio, BYD og Xpeng falt i etterkant av konsoliderings-uttalelsen.