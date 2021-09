Biltopp vil overgå Tesla i 2025, men det er flere skjær i sjøen

Tesla kan fortsatt betegnes som den ledende produsenten av elbiler globalt, og har levert på et høyt nivå i mange år. Det har medført at flere av de største bilprodusentene i verden raskt har kastet seg på den elektriske bølgen og begynt å satse tungt.

Tyske Volkswagen kniver med japanske Toyota over å selge flest biler verden over, men de to produsentene har valgt to vidt forskjellige elektriske strategier.

Toyota satser på hybridbiler, i tillegg til en sidesatsning på hydrogenteknologi, men har nå måtte gi etter på den elektriske fronten og lansert el-SUVen bZ4X, som er planlagt for salg i Europa sommeren 2022.

Tyskerne har gått stikk motsatt vei og satser tungt på elbil, i første omgang med ID.3 og ID.4. Frem til 2030 skal Volkswagen lansere hele 70 ulike elektriske modeller, så det er ingen tvil om at det er en frisk satsning.

Sikter mot 2025

Konsernsjefen i Volkswagen, Herbert Diess, har flere ganger gjort det klart at de skal ta markedsandeler fra Tesla, og overgå dem på sikt, for å bli den ledende elbilprodusenten i verden.

Markedsandelene skal kapres i raskt tempo, nærmere bestemt i 2025, ifølge Diess, melder InsideEvs.

Et viktig steg for å klare det luftige målet er å gå inn på det amerikanske markedet, som nå kan bli enklere etter at president Joe Biden har lansert en storstilt satsning på elbiler.

Diess målsetning får støtte av analyseselskapet LMC Automotive, som mener Volkswagen allerede er godt på vei til å overgå Teslas markedsandel om drøyt 3,5 år. LMC påpeker likevel at det er stor usikkerhet knyttet til målsettingen ettersom Tesla er godt i gang med oppføringen av to nye fabrikker i Texas og Tyskland.

Begge fabrikkene har planlagt åpning for produksjon på slutten av året.

Tesla har også fått et nytt ess i ermet, nemlig Model Y. Finansavisen har vært ute og testet nykommeren og det er svært mye bil for pengene, men noe mangler.