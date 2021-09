– Elbilsektoren er inne i sin mest spennende tid og konsolidering i sektoren kan ikke unngås, sier Helen Liu i amerikanske Bain & Company.

– Jeg vil si at sammenslåing er en uunngåelig trend i denne industrien.

Liu peker på punkter som at elbilsektoren krever mye kapital og teknologi.

For mange om beinet

Mandag gikk Kinas minister for industri og informasjonsteknologi ut og sa at landet har for mange elbilprodusenter.

Antall nye kinesiske virksomheter relatert til «kjøretøy på ny energi» har økt med 81.000 så langt i år. Det bringer totalen opp i 321.000 virksomheter, ifølge forretningsdatabasen Qichacha. Til sammenligning ble det åpnet 78.600 nye bransjevirksomheter i 2020.

– I løpet av de neste ti årene vil du se hard konkurranse innen elbilsektoren. Ingen vet hvem som vil overleve til slutt Huaibin Lin, toppsjef for bilsektoren i IHS Markit.

Hovedårsaken til boomen i verdens største bilmarked er at myndighetene ønsker at 20 prosent av nybilsalget skal være biler på «ny energi» innen 2025.

Analytikerne mener imidlertid det er altfor tidlig å si hvem som blir den klare vinneren i Kinas elbilsektor.

Selskapene må kjempe mot hverandre innenlands, men vil også føle presset fra omverdenen. Store navn som Volkswagen, BMW og Daimlers Mercedes presser på og kommer med drastiske elbilstrategier.

