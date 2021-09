Tyskere skroter utviklingen av populært norgesvalg

Tyske Mercedes-Benz satser tungt på elektriske biler, i likhet med de fleste andre bilprodusentene globalt, og gjør det blant annet godt her hjemme med SUVen EQC. Fra 2025 vil selskapet kun satse på helt elektriske plattformer for å ha et rent helelektrisk utvalg innen utgangen av tiåret.

Luksusmerket har også solgt et betydelig antall plug-in-hybrider, men den satsningen er det nå slutt på.

Under bilmessen i München for kort tid siden viste tyskerne blant annet frem AMG GT 63 S E Performance med ladeluke installert i bakfangeren, men det skal ikke dyttes mer penger på PHEV-teknologien (plug-in-hybrid) i Stuttgart fremover.

LANSERT: Mercedes-AMG GT 63 S E Performance med 843 hestekrefter og 1.470 Nm er nylig lansert. Foto: Mercedes-Benz

«Det er ikke planlagt noen videre utvikling av den teknologien», sa Markus Schäfer, styremedlem med ansvar for forskning og utvikling, til den tyske avisen Handelsblatt, ifølge Motor1.

Schäfer legger til at Mercedes vil fortsette å benytte dagens PHEV-teknologi.

I september 2019 uttalte Mercedes-Benz at de ville bremse utviklingen av tradisjonelle forbrenningsmotorer, og i 2020 ble det klart at de ville pensjonere den manuelle girkassen, for å satse på det elektriske skiftet.