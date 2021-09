Ser 50 prosent oppside i Tesla-rival

Lucid Motors ligger an til å bli en av de nye elbilgigantene som vil utfordre verdens bilselskaper, ifølge Bank of America. Analytiker John Murphy tok nylig opp dekning av aksjen, og mener selskapet kan bli «den nye Tesla».

– Vår kjøpsanbefaling på Lucid er basert på synet om at selskapet er blant de mest lovende oppstartsselskapene i elbilsektoren, samtidig som de virker konkurransedyktige med de etablerte aktørene, skriver Murphy til CNBC.

Selskapet har nylig begynt å utvikle mer eksklusive elbiler, noe som er relativt likt til hva Tesla gjorde i oppstartsfasen med sin Tesla Roadster.

Stor oppside

Bank of America har satt et kursmål på 30 dollar, som ligger 50 prosent over dagens kurs på 19,87 dollar. For videre vekst mener banken at masseproduksjon og salg vil være de viktigste driverene.

– En god måte å måle selskapets kortsiktige suksess på mener vi er kundereservasjoner og forhåndsbestillinger. Samtidig er det naturligvis viktig å holde øye med finansielle resultater. En positiv utvikling på begge fronter vil være essensielt for at aksjekursen skal stige, noe vi forventer, avslutter Murphy.

Lucid Motors Grunnlagt i 2007 i California

Ble børsnotert i starten av 2021

Kom nylig ut med modellen Lucid Air

Aksjekursen har steget over 100 prosent siden børsnotering