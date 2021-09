Nybilsalget i EU gikk på en smell i juli etter fire måneder med stigende vekst.

Antallet nyregistreringer falt med 23,2 prosent til 823.949 biler i juli, og salget raste tosifret i samtlige av de fire største markedene.

Frankrike hadde en nedgang på 35,3 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor, mens salget i Spania, Tyskland og Italia gikk ned med henholdsvis 28,9, 24,9 og 19,2 prosent, ifølge tall fra European Automobile Manufacturer Association (ACEA).

Fortsatte nedover

August ble også en dårlig måned for nybilsalget, men ikke like ille som i juli.

Salget gikk ned med 19,1 prosent, til 622.993 nyregistreringer, og for andre måned på rad stupte salget i de fire største markedene tosifret.

I Spania gikk salget ned med 28,9 prosent, mens det i Italia, Tyskland og Frankrike sank med henholdsvis 27,3, 23,0 og 15,0 prosent.

I løpet av årets åtte første måneder har nybilsalget økt med 11,2 prosent år-over-år til 6,8 millioner nye biler. Til tross for den svake utviklingen de to siste månedene var salget på våren og i den første delen av sommeren sterkt. For de «fire store» betyr det en salgsvekst i Italia, Frankrike, Spania og Tyskland på henholdsvis 30,9, 12,8, 12,1 og 2,5 prosent.