Musk: Teslas førerassistent gir falsk trygghet

Tesla er klare til å la kundene deres i USA laste ned selvkjøringsprogrammet deres FSD Beta. Dette vil gjøre at at kundene kan få prøve betaversjonen av selskapets førerassistent på offentlige veier, selv om programvaren ikke er blitt feilsøkt ennå, melder CNBC.

Musk, som tidligere ikke har vært imponert av selskapets tidligere betaversjoner, advarer nå mot at den nye programvaren kan gi sjåførene en falsk trygghet om at de ikke trenger å ta hensyn til kjøringen, selv om de faktisk må det.

Tesla har et førerassistentsystem i en standardpakke kalt Autopilot, og en premiumpakke som blir kalt FSD (Full Self-Driving) i USA. Men ingen av disse systemene gjør Teslas biler autonome, påpeker selskapet.

Må vise gode kjøreegenskaper

Ifølge Tesla-gründeren vil selskapet kreve at eiere som bruker den kommende betaversjonen av FSD må bevise at de er gode sjåfører før de får mulighet til å laste ned førerassistentprogrammet.

«Betaknappen vil be om tillatelse til å vurdere kjøreatferd ved hjelp av Tesla -forsikringskalkulator. Hvis kjøreatferden er god i syv dager, vil tilgang til betaversjonen bli gitt», skrev Musk på Twitter fredag. Selskapet begynte for øvrig å selge forsikring i California i august 2019, opplyser CNBC.

Et styremedlem i Tesla, Hiromichi Mizuno, delte Musks melding og skrev selv: «Du må være en god sjåfør for ikke å kjøre, noe som kan bli en ny norm.»

En tweet Musk svarte på:

«Ironisk nok, ja på dette tidspunktet. FSD-betasystemet kan til tider virke så godt at årvåkenhet ikke er nødvendig, men det er det. Enhver beta-bruker som ikke er veldig forsiktig, vil bli fjernet. 2.000 beta-brukere som opererer i nesten et år uten ulykker. Det må holde seg sånn.»



Som en liten kontrovers motsier Musks tweet fakta om betaversjonen som Tesla formidlet til myndighetene i California i mars. Ifølge CNBC sa Tesla at de hadde bare litt over 800 som prøvde ut betaversjonen, ikke 2.000 som Musk påstod. I tillegg referer Tesla selv til FSD Beta-funksjoner som et nivå 2 førerassistentsystem, fremfor fullstendig førerløst.