Japanske Honda føyer seg inn i rekken av bilprodusenter som skal satse tungt på det elektriske skiftet.

For kort tid siden viste det fram Honda Prologue, en elektrisk SUV som skal på markedet i 2024. Den blir startskuddet for selskapets elbilsatsning og den skal produseres sammen med General Motors.

Japanerne mener alvor i verdens nest største bilmarked etter Kina, og sikter mot et årlig salgsmål for Prologue på 70.000 biler i året i USA når den kommer på markedet om litt over et par år.

Honda vil utvikle flere elbiler til porteføljen og sikter mot et totalt salg på 500.000 elektriske biler i året i Nord-Amerika innen 2030, samt et mål om 100 prosent nullutslippsbiler innen 2040.

Svakt salg i Norge

Det har foreløpig ikke kommet noen informasjon om Prologue vil komme til Europa og Norge, men stadig flere produsenter satser tungt på elbilbølgen som brer seg i Europa.

Her hjemme er småbilen Honda E foreløpig den eneste helt elektriske bilen fra japanerne, i tillegg til tre hybridversjoner og to modeller med tradisjonelle drivlinjer.

Salget er heller ikke noe å rope hurra for i Norge. Merket er ikke inne på topp 20-listen over de mest solgte merkene og det har heller ingen modeller inne topp 20 så langt i år.