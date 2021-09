Industritopp: – Overgangen kan koste mange millioner jobber

Toyota har lenge holdt igjen det helelektriske skiftet og heller satset på hybridbiler. Det endrer seg med bZ4X, en helelektrisk SUV som planlegges for salg i Europa sommeren 2022.

Bilprodusentens øverste leder, Akio Toyoda, har nylig deltatt på et møte i Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA), der også toppledere fra Honda, Yamaha og Isuzu var tilstede. Under møtet tok han opp usikkerheten rundt arbeidsplassene når bilverdenen blir elektrisk i raskt tempo.

«Overgangen til kun elektriske biler kan koste Japan majoriteten av 5,5 millioner jobber i bilindustrien, samt 8 millioner færre solgte biler innen 2030 for Toyota», sa Toyoda under møtet, ifølge Insideevs.

Toyota-toppen er åpenbart misfornøyd med valget regjeringen i Japan har tatt om å satse tungt på elbilproduksjon, som et ledd i strategien om å kutte utslipp innen 2030 og nå karbonnøytralitet innen 2050.

Toyoda mener at et for raskt skifte til elbiler kan undergrave Japans industrielle posisjon, og han ønsker heller en bredere base av tiltak for å kutte utslipp.

Salgsnedtur

Bilmerket produserer rundt 10 millioner biler i året i Japan, og rundt halvparten blir eksportert. Toyota-sjefen mener at produksjonen vil få seg en kraftig knekk ved et for raskt skifte.

«Hvis vi sier at forbrenningsmotorer er fienden vil vi nesten ikke kunne produsere biler», ifølge Toyoda.

I selskapets planer så skal det fortsatt produsere 8 millioner biler i året med forbrenningsmotor, inkludert hybrider og plug-in-hybrider, innenlands innen 2030.

Toyoda mener at hybrider fortsatt har et signifikant bidrag til skiftet mot karbonnøytralitet, som ikke er spesielt overraskende når Toyota satser så hardt på hybrider. Når han blir spurt om løsninger mener presidenten at veien til karbonnøytralitet vil være å tilpasse tiltakene til hvert land og dets utgangspunkt.

Det viktigste er dermed å benytte teknologien som er, så lenge den får ned utslippene, og Toyoda påpeker at hybridteknologien blir renere for hvert år som går.