BMW-topp går til en av Norges største bruktbilforhandlere

Struyf kommer fra rollen som adm. direktør i BMW Financial Services Norge, og har over 20 års erfaring fra ulike lederroller innen salg og forretningsutvikling. Hun tiltrer stillingen 1. oktober, ifølge en melding fra selskapet.

– Jeg gleder meg til å jobbe i et selskap som står i front på utviklingen av moderne bruktbilsalg. CarNext har skjønt at makten ligger hos kundene, og at forhandlerne er nødt til å imøtekomme en kjøpegruppe som forventer valgfrihet, kvalitet og effektivitet, sier Struyf i meldingen.

Nåværende adm. direktør i CarNext, Sophie Krishnan, ser frem til samarbeidet.

– Arianes erfaring fra bransjen har stor verdi for videreutviklingen av satsningen på digitalt bruktbilsalg i Norge. Vi ser et stort potensial i det norske markedet og er sikre på at hun vil bety mye for videre vekst i Norge, sier Krishnan.

CarNext etablerte seg på det norske markedet for over to år siden, med Norges største innendørs bruktbilsenter på cirka 10.000 kvadratmeter, plassert på Hvam rett nord for Oslo. Selskapet selger biler på nett og i butikk, og kundene som handler der kan velge å få bilen levert hjem på døra.