Aston Martin med James Bond-bil for barn

Aston Martin har lansert en helt ny James Bond-utgave av sin DB5 Junior – barneutgaven av den ikoniske bilmodellen som ble lansert på 60-tallet.

Den batteridrevne lekebilen produserer hele 21,5 hestekrefter og har en estimert toppfart på hele 65-80 km/t. Forskjellige kjøremoduser skal imidlertid forhindre at de aller minste kjører altfor fort i fartsvidunderet.

Prislappen sier du? Fordi det kun skal produseres 125 eksemplarer av lekebilen må du ut med 1,1 millioner kroner for å sikre deg klenodiet.

Bilen er produsert av The Little Car Company som har gitt DB5-modellen tilnavnet No Time to Die Special Edition. Modellen er to tredeler av størrelsen av den originale bilen som ble brukt i James Bond-filmen Goldfinger fra 1964.

Den skiller seg ut fra originalen ved at den ikke har noe tak, noe som gjør det mulig for større barn eller voksne å prøvekjøre.

Selskapet har allerede produsert en DB5-utgave tidligere, men James Bond-modellen skiller seg ut ved at den er pakket med spiondingser og dippedutter. Trykker du på en knapp kommer det maskingevær der frontlyktene hører hjemme.

Maskingevær <strong>Foto: The Little Car Company</strong> (1 / 5) Maskingevær Foto: The Little Car Company

Istedenfor roterende registreringsskilt, som originalbilen i filmen hadde, er det digitale nummerskilt som kan endres. En knapp spyr også ut røyk av eksosrørene.

Miniatyrbilen er ikke lovlig å kjøre på offentlige veier, men Aston Martin vil invitere eierne til å kjøre på racerbane.