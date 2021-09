Selvkjørende biler – Japans svar på eldrebølgen

Det var faktisk ikke teknologien som sviktet. Bussen hadde oppdaget mannen og stoppet, men en operatør om bord overstyrte systemet.

Langt igjen

Christopher Richter, som er forskningsleder ved investeringsgruppen CLSA og bilspesialist, sier hendelsen viser at det er langt igjen.

– Folk kunne jo fastslå at selv i et slikt kontrollert miljø «mislyktes det», sier han til nyhetsbyrået AFP.

Men Richter mener at selvkjørende kjøretøyer blir helt nødvendige – spesielt på landsbygda.

– Jeg forstår godt hvorfor dette er en prioritet for regjeringen og for bilprodusentene. Men det vil nok gå minst et tiår før man kan få et større omfang, mener han.

Vanskelig å spå

Japans bilprodusenter innrømmer at det på nåværende tidspunkt er vanskelig å si hvor fort utviklingen kan gå.

Da Nissan gjennomførte tester av sine «Easy Ride» selvkjørende drosjer i 2018, forventet selskapet at de ville være kommersielt tilgjengelige fra begynnelsen av 2020-årene.

Visepresident, Kazuhiro Doi, som har ansvar for forskningen i Nissan, er mer forsiktig nå.

– Den sosial aksepten for selvkjørende biler er ikke stor nok, sier han.

Doi fastslår at svært få mennesker har erfaring med autonom kjøring. Uten denne erfaringen vil mange også ha vanskelig med å akseptere denne teknologien.

– Det er for nytt, sier han.

Testrunde

Men denne måneden er Easy Ride -drosjene i hvert fall inne i sin tredje testrunde på offentlige veier i Yokohama utenfor Tokyo, om enn i et begrenset område.

– Dørene lukkes, sier en kvinnestemme etter at en passasjer har trykket på bilens startknapp. Bilen setter seg deretter i gang selv og beveger seg sakte framover.

– Alle blir overrasket etter å ha tatt en testtur. De sier det gikk bedre enn de hadde forventet, sier Doi.

Foreløpig unngår Easy Ride-bilene kompliserte områder med trange eller svingete gater.

– Dessverre har disse mer kompliserte områdene også kunder som vil ha drosje, sier han.

Førerløse droner

Det er for øvrig ikke bare selvkjørende biler som testes ut rundt om. Også førerløse droner forsøkes ut flere i flere land. Dubai testet sine første, førerløse taxidroner i 2017. Det tyske selskapet Volocopter testet sin flygende taxi i Singapore i 2019. Også i Norge ønsker man å teste ut ulike former for føreløs transport i lufta.

I Norge satses det blant annet å utvikle å utvikle ambulansedroner, skriver Norsk Totalforsvar forum.

Den som lever får henge med …

