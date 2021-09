Tidligere denne måneden sprakk nyheten om at Volvo Cars nærmer seg en børsnotering med stormskritt.

Det kinesiske morselskapet, Geely Holding, skal ha kommet langt i diskusjonene med ulike banker om å notere bilfabrikanten i løpet av de kommende ukene. Hvis selskapet går på børs vil det være en av de største europeiske noteringene i år.

Geely Holding eier også Polestar, som har blitt godt mottatt her hjemme. Helelektriske Polestar 2 er den tiende mest solgte modellen så langt i år, med 2.799 biler.

Går på børs

Mandag morgen meldte Reuters at Polestar nærmet seg en avtale for å gå på børs gjennom en fusjon med Nasdaq-noterte Gores Guggenheim, som gikk på børs i mars, og som er et såkalt SPAC-selskap. Fusjonen gjennomføres for å ta bakveien på børs.

Polestar bekrefter nå at det noteres på Nasdaq-børsen med tickeren «PSNY».

Verdsettelsen er på 20 milliarder dollar, inkludert gjeld, som tilsvarer en prising på tre ganger Polestars estimerte inntekter i 2023, samt 1,5 ganger estimerte inntekter i 2024. Nåværende aksjonærer vil beholde en eierandel på 94 prosent.

I en separat melding fra Volvo Cars fremgår det at selskapet vil spytte inn ytterligere 600 millioner dollar i Polestar, som vil gi dem en eierandel på nærmere 50 prosent.

Transaksjonen er ventet å gå igjennom i løpet av første halvår i 2022, ifølge Bloomberg.