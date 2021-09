Bertel O. Steen overtar importen av Fiat, Alfa Romeo og Jeep i Norge.

Bilkonsernene PSA og FCA er slått sammen til Stellantis. Det har vært tidkrevende, men nå begynner brikken å falle på plass, også for organisasjonene som håndterer bilene i Norge.

Syv Stellantis-merker

Det er den norske bilimportøren Bertel O. Steen som skal overta importen av Fiat, Alfa Romeo og Jeep i Norge. Selskapet importerer allerede bilmerkene Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Citroën, DS, Opel, Smart, Setra og Fuso til Norge.

– Vi mener det er fullt mulig å øke salget av disse merkene i Norge betydelig, sier konsernsjef Harald Frigstad i Bertel O. Steen.

TAR OVER FLERE MERKER: Konsernsjef Harald Frigstad i Bertel O. Steen. Foto: Bertel O. Steen

Det skal kanskje ikke så mye til, tatt i betraktning at Alfa Romeo kun har 23 registreringer i år, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Det tilsier en markedsandel på stakkarslige 0,02 prosent, men for Jeep ser det betydelig lysere ut, siden de er kommet med ladbare alternativer. Så langt i år er det registret 438 Jeep-modeller i Norge, en betydelig økning siden samme tid i fjor med bare 29 registrerte biler. Også Fiat bykser frem på statistikken med 509 biler så langt i år mot 56 på samme tid i fjor, ifølge OFV.

Stellantis er representert i nesten 30 land, med 300.000 ansatte og bilmerkene Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram og Vauxhall.

Tradisjon

– Dette er et samarbeid som strekker seg helt tilbake til 1930 da Bertel O. Steen startet import av Peugeot til Norge. Det har dype røtter og vil være av stor betydning for oss også i årene som kommer, sier Frigstad.

Overtagelsen av merkene skjer ved at Bertel O. Steen kjøper det norske selskapet FCA Norway, som har Jeep, Alfa Romeo og Fiat i dag. Det betyr at selskapets fem ansatte blir med videre til Bertel O. Steen, ifølge konsernsjefen.

Det italienske Stellantis-merket Maserati er imidlertid ikke en en del av oppkjøpet, og det er heller ikke noen av de øvrige Stellantis-merkene Bertel O. Steen ikke allerede tar inn.

– Bertel O. Steen kjøper selskapet FCA Norway, og det har ikke noe med Maserati å gjøre. Det er Jeep, Alfa Romeo og Fiat som er de aktuelle bilmerkene, bekrefter Frigstad.

Hva Bertel O. Steen har betalt for å ta over den gamle importøren vil ikke Frigstad avsløre, men han er rask med å understreke at overtagelsen ikke var noen selvfølge.

– Vi er velig glad for at Stellantis har valgt oss. Det er en tillitserklæring og de kunne ha valgt annerledes. Dette er sterke merkevarer med uutnyttet potensial i Norge, sier han.