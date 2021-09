Full fres for svensk utfordrer – varsler modellskred de neste tre årene

Det skjer mye for det svenske elbilmerket Polestar om dagen.

Mandag ble det kjent at selskapet går på børs gjennom en fusjon med Nasdaq-noterte Gores Guggenheim, som gikk på børs i mars, og som er et såkalt SPAC-selskap. Fusjonen gjennomføres for å ta bakveien på børs.

Selskapet får inn rundt 800 millioner dollar i frisk kapital fra den amerikanske fondsgrupperingen i forbindelse med sammenslåingen, samt 250 millioner dollar fra andre investorer.

Totalt er det snakk om en drøy milliard dollar – nesten ni milliarder kroner.

– Den milliarden med dollar vi får gjennom denne transaksjonen kommer virkelig godt med og vil få oss godt på vei med lanseringen av tre nye modeller, samt fremtidige forberedelser for at vi også har tilgang til kapitalmarkedene, sa Thomas Ingenlath, konsernsjef i Polestar, til Finansavisen tirsdag.

I tillegg skal Polestar ekspandere til 30 markeder, fra dagens 14, innen 2025, og lansere tre nye modeller innen 2024. Førstemann ut er Polestar 3, en helelektrisk SUV som skal dele plattform med kommende Volvo XC90. Detaljene er ikke avslørt, men Ingenlath lettet litt på sløret under bilmessen i München og bekreftet en skrående taklinje, at den får to seterader og at den skal bygges i USA.

Lanseringen av Polestar 3 er satt til 2022.

Intervju med konsernsjef Thomas Ingenlath i Polestar om selskapets planer om en børsnotering (intervju på engelsk)

Polestar 4

Polestar vil dermed ha tre modeller i stallen i løpet av 2022: plug-in-hybriden Polestar 1, den helelektriske sedanen Polestar 2 og kommende Polestar 3, som blir en crossover-SUV.

Nestemann ut skal, ifølge bilnettstedet Insideevs, være Polestar 4, en rimeligere SUV i forhold til Polestar 3, med lansering i 2023.

Polestar 4 skal i utgangspunktet bli SUV-versjonen av Polestar 2 og Insideevs siterer Ingenlath på at startprisen siktes inn på 45.000 euro. «Fireren» skal også bli mindre enn Polestar 3 i størrelse, med en enda mer markert fallende taklinje, i tillegg til å dele drivlinjen med dagens Polestar 2.

Nestemann ut skal være Polestar 5, som vil bli produksjonsutgaven av selskapets Precept Concept, og skal etter planen lanseres i 2024 som selskapets Grand Tourer.