Tesla tapte søksmål — i full krig med bilkjøper

AEn bruktbilkjøper i Kina gikk til sak mot Tesla etter å ha følt seg svindlet i forbindelse med kjøpet av en brukt Tesla Model S som hadde skjulte mangler.

En domstol i Beijing ga ifølge Bloomberg bruktbilkjøperen Han Chao medhold og ifølge dommen, som Han la ut på sin Weibo-konto, må Tesla betale ham det samme som han betalte for bilen, tilsvarende 58.700 dollar, og tre ganger det beløpet i erstatning. Totalt tilsvarende over to millioner kroner.

— Dommen kan bli ansett å være en milepæl for forbrukeres rettigheter i kampen mot store selskaper, uttalte partner Zhang Xiaoling i det Beijing-baserte advokatfirmaet Haodong Law Firm.

Kamphanen(e) gir seg ikke så lett

Men Tesla har ikke gitt opp og anker ifølge Bloomberg svindeldommen. I tillegg går Tesla nå til søksmål mot Tesla-kjøperen for å ha kommet med ærekrenkende uttalelser mot Tesla på sin Weibo-konto, for at han har omtalt Tesla som et «hooligan -selskap» og for å ha anklaget Tesla for å ha løyet i retten.

Tesla krever oppreisning på nærmere 8 millioner kroner og at retten fryser alle Hans eiendeler.

Han går på sin side til nytt søksmål mot Tesla for ærekrenkelse, og for at selskapet har anklaget ham for å ha vært med på å arrangere en protest mot Tesla på Shanghai auto show i april, der demonstranter beleiret Tesla-standen og en kvinne klatret opp på taket på en Tesla iført en hvit t-skjorte med påskriften «bremsefeil», før hun ble fjernet og buret inne i fem dager.