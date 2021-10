Elbilprodusenten Rivian Automotive søkt fredag om opptak til handel ved Nasdaq.

Søknaden kommer etter at selskapet fikk et underskudd på 994 millioner dollar, med null kroner i omsetning, i løpet av første halvår i år. I 2020 hadde selskapet et nettotap på 1,02 milliarder dollar, skriver CNBC.

Det er likevel ikke noe krise for selskapet som siden 2019 har hentet 10,5 milliarder dollar gjennom ulike emisjoner. Senest i juli, da selskapet hentet 2,5 milliarder dollar for å utvide selskapets produksjonskapasitet og drive en internasjonal produktutrulling.

Begynte i september

«Vi er et selskap på utviklingsstadiet og har ikke generert vesentlige inntekter hittil. Bilproduksjon og leveranser begynte i september 2021» skriver selskapet i søknaden.

I elbilkappløpet slo Rivian både Tesla, GM og Ford med å lansere en elektrisk pickup for det amerikanske markedet i september, R1T, som er blitt godt mottatt av amerikanske medier. Mens i desember er planen å lansere R1S, en SUV med plass til syv passasjerer. I tillegg til å være elektriske har begge utgavene firehjulsdrift og inntil 643 kilometers rekkevidde



Rivian er i likhet med Tesla ikke en bilprodusent med fagforeninger enn så lenge. Men i søknaden skriver selskapet at de er innforstått med at dette kan endre seg, og på den måten påvirke lønningene. I tillegg vil elbilprodusenten følge i Teslas hjulspor ved å selge bilene direkte til kundene i stedet for igjennom franchiseforhandlere, samt tilby egne servicetjenester og investerer i et nettverk av ladestasjoner som Rivian-eiere kan bruke.

Kommer til Norge

Den amerikanske elbilprodusenten kommer også til Norge, selv om det foreløpig er for tidlig å sin noe om når.

– Jeg kan bekrefte at vi kommer til Norge, sa en sentralt plassert kilde hos Rivian til bransjenettstedet Bilbransje24.no i august.

Man kunne heller ikke si noe om hva slags organisering Rivian vil ha i det norske markedet, men etter sigende skal Rivian ha vært i kontakt med aktører innenfor næringseiendom, på jakt etter lokaler til den planlagte elbilvirksomheten.

KLAR FOR BØRS: Konsernsjef RJ Scaringe og Rivian Automotive. Foto: Bloomberg

Amazon og Ford på eiersiden

Rivian ble grunnlagt av konsernsjef RJ Scaringe i 2009. I dag holder selskapet til i Irvine i California og har over 6.200 ansatte. Både Amazon og Ford er medeiere i bedriften, og sitter med en andel på over 5 prosent hver.

Den kommersielle kjøretøyvirksomhet av elbilprodusenten vil ifølge CNBC være sterkt avhengig av Amazon i overskuelig fremtid. Amazon skal visstnok ha noen eksklusive rettigheter til å kjøpe elektriske lastebiler fra Rivian i minst fire år, og forkjøpsrett etter det.

Det er imidlertid mulig for Rivian å trekke seg fra avtalen dersom Amazon ikke bestiller minst 10.000 biler i løpet av to påfølgende kalenderår.

Rivian skal produsere kjøretøy til Amazon i tre ulike størrelser, 500, 700 og 900 kubikkfot. De to minste er planlagt lansert i desember og tidlig neste år, mens den på 900 kubikkfot foreløpig ikke har fått noen konkret dato.