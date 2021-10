Tesla overgikk forventningene i tredje kvartal og leverte 241.300 biler. Det var over 20.000 flere biler enn konsensus hadde sett for seg, og i pre-markedene mandag er kryper Tesla-aksjen oppover.

Likevel er det ikke alle som er overbeviste. JPMorgan-analytiker Ryan Brinkman sier han imponert av elbilprodusenten i tredje kvartal, men han holder fortsatt aksjen på undervekt.

Hever kursmålet

«Det faktum at leveringstallene var bedre enn forventet for tredje kvartal, gjør at Tesla skiller seg ut blant bilprodusenter, som har slitt med å få tak i halvledere. Teslas arbeid med å få tilgang til mangelen ser ut til å ha vært bra, mens underliggende etterspørsel etter bilene ser ut til å være å være høy», skriver Brinkman i en oppdatering.

Kursmålet løfter derimot JP Morgan-analytikeren med nesten 20 prosent, fra 180 til 215 dollar pr. aksje. Noe som innebærer at Brinkman venter at aksjen vil falle med rundt 70 prosent fra dagens kurs på rundt 800 dollar.

«Selv om vårt nye kursmål forutsetter et betydelig nedside, føler vi ikke at det er lite generøst. Blant annet fordi det verdsetter Tesla som verdens nest største bilprodusent (bak Toyota og foran Volkswagen), til tross for at de bare er den 18. største bilprodusenten målt i volum», skriver Brinkman.